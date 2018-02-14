Под Пермью произошел крупный пожар на пилораме

Крупный пожар накануне под вечер произошел в поселке Ферма возле Перми. Около 17.00 часов загорелась пилорама. Огонь моментально охватил площадь почти 800 кв. м.

По словам пожарных, тушение было сильно осложнено из-за того, что пилорама была буквально под завязку набита пиломатериалом. Поэтому здание вспыхнуло как спичка.

Троих рабочих вывели пожарные. Жертв нет. 800 квадратных метров – площадь возгорания. Собственник пилорамы пока не вышел на контакт со спецслужбами.

Павел Казаринов, инспектор по пропаганде 28 ОНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказал: "На данном пожаре работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые в рамках уголовно-процессуального кодекса установят причину пожара и вынесут соответствующее процессуальное решение. На пожаре работали 6 единиц техники и 18 человек личного состава".

Причины устанавливаются. Наиболее вероятная пока – старая проводка или непотушенный окурок. Судя по всему, правила пожарной безопасности здесь не соблюдались. Рядом стоит аналогичный цех, внутри которого и работают, и живут люди, нарушая, кажется, все возможные нормы.