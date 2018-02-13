Эпидемия гриппа в самом разгаре
Эпидемия гриппа в Прикамье продолжается. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 33 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей рост числа заболевших составляет 10,5%. Особенно сильно вирус затронул детей дошкольного возраста. В Перми за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 14,5 человек, наиболее высокий прирост заболеваемости отмечается среди школьников 7-14 лет. На сегодняшний день на карантин закрыты школы и детские сады Перми и еще 11 районов Пермского края.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Циркулируют вирусы как не гриппозной этиологии, так и активно циркулируют вирусы гриппа H1N1, пандемический вариант, присоединяются вирусы гриппа В. На прошлой неделе мы уже находили вирус грипп типа В".
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