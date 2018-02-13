Ледовый городок готовят к главной городской Масленице
Ледовый городок «Перммяч» накануне был закрыт для посетителей. Причиной стала подготовка к предстоящему празднованию Масленицы и связанными с этим народными гуляниями. 13 февраля городок возобновил свою работу.
В пятницу на площадке ледового городка начнет работу масленичная ярмарка. В воскресенье жителей и гостей города приглашают на главную городскую Масленицу. Праздничная программа продлится с 13.00 до 18.00 часов. 18 февраля, возможно, станет последним днем работы ледового городка. В целях безопасности со следующего понедельника начнется демонтаж ледовых конструкций, о чем городские власти обещают сообщить дополнительно.
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