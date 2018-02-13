Юных патриотов испытают марш-броском и спартанскими условиями

В Пермском кадетском корпусе прошла церемония открытия международного слета юных патриотов «Равнение на победу». В работе 16-го слета принимают участие 37 команд. Это образовательные учреждения субъектов Российской Федерации и гости из Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Монголии. Слет задумывался 16 лет назад как обычный полевой выход воспитанников лицея полиции. В 2013-м он стал международным. В его работе уже тогда принимали участие кадеты из бывших союзных республик и из-за рубежа.

Более 500 участников отправятся в палаточный лагерь, который им предстоит разбивать самим, а также их ждет огневая и тактическая подготовки, лекции сотрудников действующих силовых ведомств и показательные выступления, и многое другое.

Андрей Клинцевич, начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Уникальность этого мероприятия в том, что оно единственное, которое проходит зимой. Условия суровые, морозная зима. Ребята совершат марш-бросок на 12 километров, сами поставят палатки, и в этих палатках будут жить. Это запоминается. Для них это будет серьезное испытание, единение коллектива, коллективы будут смешаны. Они между собой будут общаться".