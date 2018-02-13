← На трассе Пермь-Екатеринбург сгорел грузовик
Юных патриотов испытают марш-броском и спартанскими условиями →
В «Новогоре» назвали возможную причину аварии в мкр Нагорный
Качественную чистую воду жители микрорайона Нагорный Индустриального района получили лишь накануне поздно вечером. 10 февраля в районе улицы Леонова произошла серьезная авария на трубопроводе, в результате которой 36 домов, а это больше 8,5 тысяч жителей, оказались отключены от водоснабжения. Как говорят специалисты, сети, где произошла утечка, относительно новые. А вот возможной причиной ЧП могли стать некие механические воздействия на них - такие, как дорожные работы.
Константин Гусев, главный инженер ООО «Новогор-Прикамье»: "Какова причина механической нагрузки на запорную арматуру, которая находится в камере, случай на самом деле редкий, но у нас предположения есть. Возможно, даже дорожные работы, которые здесь проводились достаточно активно".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На трассе Пермь-Екатеринбург сгорел грузовик
Усатый нянь: Образованию нужны педагоги-мужчины
Зимнее чудо: световые столбы
Лыжне все возрасты покорны
В Перми дети толкали школьный автобус
«Газпром» инвестирует в Пермский край около 600 млн рублей
Кто избил диджея?
18 тысяч прикамцев приняли участие в «Лыжне России»
Пермяки пополнили банк доноров костного мозга
2018 - год серьезных судебных реформ
Добавить комментарий: