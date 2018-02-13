В «Новогоре» назвали возможную причину аварии в мкр Нагорный

Качественную чистую воду жители микрорайона Нагорный Индустриального района получили лишь накануне поздно вечером. 10 февраля в районе улицы Леонова произошла серьезная авария на трубопроводе, в результате которой 36 домов, а это больше 8,5 тысяч жителей, оказались отключены от водоснабжения. Как говорят специалисты, сети, где произошла утечка, относительно новые. А вот возможной причиной ЧП могли стать некие механические воздействия на них - такие, как дорожные работы.

Константин Гусев, главный инженер ООО «Новогор-Прикамье»: "Какова причина механической нагрузки на запорную арматуру, которая находится в камере, случай на самом деле редкий, но у нас предположения есть. Возможно, даже дорожные работы, которые здесь проводились достаточно активно".