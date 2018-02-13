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На трассе Пермь-Екатеринбург сгорел грузовик
Накануне на 34-м километре трассы Пермь-Екатеринбург рядом с отворотом на Бершеть загорелся грузовой автомобиль. Видео происшествия сняли проезжающие мимо очевидцы. По словам последних, водителя фуры остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Когда мужчина вышел из кабины, спустя некоторое время она загорелась. В тушении приняли участие несколько расчетов службы пожаротушения МЧС Прикамья. Кабина грузовика выгорела практически полностью. Жертв среди людей нет.
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