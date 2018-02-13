Усатый нянь: Образованию нужны педагоги-мужчины

В Перми торжественно открылся конкурс «Мужчина в образовании». Заявки на участие подали 127 педагогов. Абсолютный победитель получит приз в сто тысяч рублей. Как начали состязаться учителя?

Подтянуться учителю труда Денису Кашину 17 раз не трудно, когда на кону звание лучшего преподавателя в конкурсе «Мужчина в образовании». Он тот самый, кто создал небезызвестных красных человечков, поэтому помимо физической подготовки есть что ещё показать.

Подобный конкурс департамент образования администрации Перми проводит впервые. Заочная часть для 127 участников позади. Сейчас проверка на прочность. Функциональный тренинг для многих в новинку, но молодому учителю географии Владиславу Миннахметову по зубам внеклассное занятие.

Владислав Миннахметов, учитель географии в школе №132: "Благодаря этому происходит развитие - как тела, так и внутреннего мира".

В зале и директора, и воспитатели, и педагоги дополнительного образования. Перед тем как приступить к испытаниям, каждый сделал видеовизитку.

Бывшему полицейскому Никите Денисову несложно будет вальс станцевать и мастер-класс преподать.

Никита Денисов, учитель физической культуры и спорта школы №47: "У меня есть очень замечательные друзья, которые поставили мне танец, а ещё я подготовил моноспектакль".

Танцевать учителя начали уже на церемонии открытия.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "Такой позитивный, новый, свежий конкурс поможет не только расставить всех по местам, он нам задаст вектор, по которому сегодня начнут двигаться мужчины в образовании".

Организаторы уверены, что эффект от конкурса не заставит себя долго ждать.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Главное, чтобы в отрасли с детьми работали заинтересованные, яркие, одаренные личности. Именно таких у нас много, и мы хотим всему городу объявить их имена".

Итоги будут подведены в конце февраля. Сегодня участники демонстрировали свои физические способности, в том числе тягали 16-килограммовую гирю. Это не так-то просто. Поэтому силу нужно оставить для будущих испытаний. В финал пройдут 15 человек. Абсолютный победитель станет обладателем 100 тысяч рублей.