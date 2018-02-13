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Зимнее чудо: световые столбы

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световые столбы

Социальные сети запестрели фотографиями, сделанными в ночном небе над Пермью. На кадрах запечатлено несколько странных огненных линий. Как пишут очевидцы, они зависли и долго держались над городом. Сразу возникли предположения, что это либо след от ракеты, либо НЛО. Однако ученые все догадки опровергли. По их словам, это не что иное, как природное явление под названием «световые столбы». Во время морозной погоды лучи света отражаются от микроскопических кристаллов в воздухе, и возникает оптический обман.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.02.2018 в 12:04 в рубрике - Вести Пермь

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