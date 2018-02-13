18 тысяч жителей Прикамья приняли участие в самом масштабном зимнем забеге года – соревновании «Лыжня России». Он состоялся в минувшую субботу сразу в нескольких городах края. Как все прошло?

В свои 4 года Настя на лыжах обгоняет многих школьников. Все дело в регулярных тренировках, вместе с папой участвует уже в третьей «Лыжне России». Заряда бодрости хватает на целый год.

Станислав Неволин, участник соревнований: "И настроение веселое, надо чтобы больше людей занимались спортом, начиная с маленького возраста".

В одном массовом старте и любители, и профессионалы, ограничений для участников никаких.

Дед Мороз - участник вип-забега под номером 5866. Еще одно доказательство того, что лыжне все возрасты покорны.

Дед Мороз: "Тренировался целый год, готовился к забегу. В этом году бегу уже третий раз в Пермском крае".

Когда на главной площадке соревнований - на базе «Пермские медведи» - количество участников достигает 7 тысяч человек, дают первый старт.

Самый массовый забег традиционно ориентируется на календарь. В этом году финиш отодвинули еще на один метр. Так что даже самые маленькие участники должны пробежать 2018 метров.

В целом по краю на лыжню вышли более 18 тысяч человек. В других забегах максимальная дистанция доходит до 5 километров. В любом случае каждый может найти для себя любимое место для занятий зимними видами спорта. Создание таких условий - это актуальная задача депутатов Пермской городской думы, что в целом совпадает и с краевыми приоритетами.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Создаются условия для того, чтобы популяризировать этот вид спорта, для того чтобы создавать возможности для занятия этим видом спорта. Будем продолжать создавать спортивную инфраструктуру, тем более мы видим, как это востребовано пермяками".

Юный Илья Некрасов, к примеру, свою "Лыжню России" сегодня пробежал и без масс-старта, в Балатовском парке. После этих двух километров стал немного ближе к исполнению мечты.

Илья Некрасов: "Мечтаю занять первое место по катаниям на лыжах и стать чемпионом мира!".