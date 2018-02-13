В Перми дети толкали школьный автобус
В интернете появилось любительское видео, запечатлевшее, как дети толкают школьный автобус. Судя по кадрам, все происходит в Перми возле фабрики Гознак. Почему сломалась машина, не сообщается. Большинство комментаторов выразило общее мнение, что это нормальная реакция подрастающего поколения. Однако были и те, кто стал винить администрацию учебного заведения.
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