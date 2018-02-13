«Газпром» инвестирует в Пермский край около 600 млн рублей

Компания «Газпром» в этом году инвестирует в Пермский край около 600 млн рублей. Об этом заявили в региональном правительстве. Деньги предусмотрены на то, чтобы голубое топливо пришло в самые отдаленные города и районы Прикамья, в 8 тысяч домовладений, а это почти 24 тысячи жителей.

Предприятие Юрия Куклина разрабатывает и изготавливает оборудование для нефтяников и газовиков. Одна из последних разработок - ёмкости для сжиженного природного газа. В противовес аналогичному зарубежному оборудованию.

Сегодня опытный образец представили специалистам, в частности Валерию Голубеву, одному из руководителей «Газпрома». По мнению газовиков, направление перспективное, при этом возможности применения весьма обширные.

Валерий Голубев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: "Это и заправка транспорта - автомобильного, речного, железнодорожного, какого угодно, газифицирование населённых пунктов, это выполнение каких-то строительных и ремонтных работ, там, где нужно быстро развернуть энергетический какой-то узел".

Что касается проведения газа в жильё - в данном случае речь идёт о значительной экономии. Так как при использовании сжиженного газа в отдалённых и труднодоступных территориях отпадает вопрос прокладывания многокилометровых газовых магистралей.

Сразу после полигона - встреча с главой региона. На повестке дня несколько вопросов. Один из них - укрепление платёжной дисциплины предприятий.

Тема для региона на сегодняшний день актуальна, потому что одна из проблем - это задолженность теплоснабжающих организаций перед газовиками. Она решается постепенно, рассказал Максим Решетников. Меняются операторы, а в некоторых случаях наиболее оптимальный способ - это уход от посредников, потому что именно к ним сейчас больше всего вопросов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важный момент, который мы тоже делаем, это переход к прямым расчётам, чтобы средства населения, а жители края хорошо оплачивают жилищно-коммунальные услуги, это и оценка «Газпрома», и наша оценка, чтобы каждая копейка в итоге доходила до адресата, в данном случае до компании «Газпром».

Относительно пермской разработки Валерий Голубев сообщил, что её надо брать на вооружение, и такая технология будет учтена в работе. Вообще, в этом году «Газпром» намерен инвестировать в Прикамье порядка 600 миллионов рублей, вместо изначально планируемых 220.