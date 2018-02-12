18 тысяч прикамцев приняли участие в «Лыжне России»
В субботу в Прикамье прошла самая массовая лыжная гонка. «Лыжня России» собрала более 18 тысяч спортсменов и любителей беговых лыж. Гонки состоялись в Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Кунгуре и многих других городах края. В Перми на цетральной площадке «Лыжни России» - базе "Пермские медведи"- собралось более 7 тысяч спортсменов. Из-за большого числа участников пришлось организовать 9 массовых стартов.
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