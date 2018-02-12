Пермяки пополнили банк доноров костного мозга
Пермяки могут стать донорами костного мозга. В субботу в Пермь приезжала Ольга Макаренко – врач НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Она консультировала всех желающих во время донорской акции.
Костный мозг необходим для спасения жизни людей с диагнозом рак крови. На донора- родственника может рассчитывать только четверть больных. Остальным требуется не родственная трансплантация. Таких доноров ищут в едином для всей страны национальном реестре. Чтобы попасть в него и в будущем спасти чью-то жизнь, достаточно заполнить анкету и один раз сдать 9 миллилитров крови. Если вы не успели сделать это в субботу, вас примут в любой другой рабочий день.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
2018 - год серьезных судебных реформ
Следователи просят откликнуться пострадавших дольщиков
За Владимира Нелюбина внесли залог в 20 млн
Бактерии спасут мир
Пермяки на Олимпиаде
Раиса Кассина: «Об учебе забывать не надо!»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
Карантин: куда направить энергию ребенка?
Пермские нефтяники приняли коллективный договор
Добавить комментарий: