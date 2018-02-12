Пермяки пополнили банк доноров костного мозга

Пермяки могут стать донорами костного мозга. В субботу в Пермь приезжала Ольга Макаренко – врач НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Она консультировала всех желающих во время донорской акции.

Костный мозг необходим для спасения жизни людей с диагнозом рак крови. На донора- родственника может рассчитывать только четверть больных. Остальным требуется не родственная трансплантация. Таких доноров ищут в едином для всей страны национальном реестре. Чтобы попасть в него и в будущем спасти чью-то жизнь, достаточно заполнить анкету и один раз сдать 9 миллилитров крови. Если вы не успели сделать это в субботу, вас примут в любой другой рабочий день.