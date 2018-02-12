2018 - год серьезных судебных реформ

В Пермском краевом суде озвучили итоги работы в 2017 году. Как заявлено, всего за этот период рассмотрено более 886 тысяч дел. Основную часть составили материалы банковской сферы - кредиты и займы, а также споры о жилищно-правовых отношениях. Основным видом наказания по уголовным делам остается лишение свободы - эту меру пресечения назначили 6 тысячам обвиняемых. Среди задач наступившего года - создание суда присяжных.

Владимир Вельянинов, председатель Пермского краевого суда: "Мы понимаем, что 2018 год – год серьезных судебных реформ. Судебная система Пермского края готова к выполнению поставленных задач".

В заседании принял участие и глава региона Максим Решетников. Он отметил значимость работы государственного юридического бюро, где жителям края оказывают бесплатную помощь, а также института медиации. Это альтернативный способ разрешения конфликтов в досудебном порядке.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Есть результаты по развитию института медиации. Он позволяет решать судебные споры в досудебном порядке. Но нам надо дальше продвигать медиативные технологии, обучать в первую очередь муниципальных служащих. Начинать применять их к обращениям граждан".