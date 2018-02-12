Следователи просят откликнуться пострадавших дольщиков
Пермские следователи просят откликнуться пострадавших от недобросовестных застройщиков. На рассмотрении городской полиции находится уголовное дело в отношении строительной компании, возводившей ЖСК «Триумф», «Дом на Норильской», «Пермские высоты» и компаунд «Живаго». Дома брошены на разных стадиях строительства. Установлено более тысячи пострадавших. В списках дольщиков есть фамилии участников строительства, связаться с которыми не удается, так как не работают телефоны или они не проживают по указанным адресам. Тех, кто пострадал от действий застройщиков, но еще не обращался в полицию, просят позвонить в следственную часть по телефону 249-95-67.
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