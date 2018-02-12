За Владимира Нелюбина внесли залог в 20 млн

Бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина отпустят под залог. 20 млн рублей уже внесли. После того, как адвокаты представят документы в суд, бизнесмен на время следствия сможет покинуть изолятор временного содержания.

Нелюбина задержали 5 февраля, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, речь идет о хищении порядка 200 млн рублей из бюджета «Экопромбанка», совладельцем которого являлся бизнесмен. Свою вину Владимир Нелюбин отрицает.