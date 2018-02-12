За Владимира Нелюбина внесли залог в 20 млн
Бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина отпустят под залог. 20 млн рублей уже внесли. После того, как адвокаты представят документы в суд, бизнесмен на время следствия сможет покинуть изолятор временного содержания.
Нелюбина задержали 5 февраля, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, речь идет о хищении порядка 200 млн рублей из бюджета «Экопромбанка», совладельцем которого являлся бизнесмен. Свою вину Владимир Нелюбин отрицает.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Бактерии спасут мир
Пермяки на Олимпиаде
Раиса Кассина: «Об учебе забывать не надо!»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
Карантин: куда направить энергию ребенка?
Пермские нефтяники приняли коллективный договор
Росреестр: возможны сбои
Учитель года получил признание и полмиллиона в придачу
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: