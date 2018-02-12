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Бактерии спасут мир

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родококки

Аппетит родококков радует тех, кто их выращивает, точнее, разводит целыми колониями. Это уникальные микроорганизмы, которые в числе прочих своих заслуг способны помочь при разливе нефти и предотвратить экологическую катастрофу.

 Родококки - бактерии, способные окислять и усваивать углеводороды, являются потенциальным фактором самоочищения воды и почвы.

Нефтяное пятно, к примеру, на поверхности реки, они переработают в углекислый газ и воду. Что особенно важно - для экосистемы это естественный механизм самоочистки. Но прежде нужно вырастить именно ту породу родококков, которым загрязнение будет в прямом смысле по зубам.

Андрей Елькин, научный сотрудник экологии и генетики микроорганизмов Уро РАН, доцент кафедры микробиологии и науки ПГНИУ:

- При помощи метода рассеивающего штриха с подобной чашки при помощи бактериальной петли берётся образец. Подобным способом бактерии рассеиваются, для того чтобы получить отдельную чистую колонию. И уже оттуда берётся образец для нашей коллекции.

Колония представляет собой такой красивый оранжевый рисунок, в каждом - миллионы бактерий. Размер одной бактерии - одна тысячная толщины волоса. Все они схожи по назначению, но друг от друга отличны - как собаки разных пород. Сегодня в коллекции учёных классического университета более 2 тысяч культур, у каждой своё меню. Чтобы определить, какие задействовать в случае разлива нефтепродуктов, нужно исследовать почву.

Андрей Елькин, научный сотрудник экологии и генетики микроорганизмов Уро РАН, доцент кафедры микробиологии и науки ПГНИУ:

- На территории сада располагается законсервированная нефтяная скважина, проходят трубы нефтяные. На самом деле для исследования подобных необходимо 20 грамм почвы.

Затем подбираются колонии подходящего вида, которые примутся за отходы с удовольствием. Готовится биокатализатор, задействуют шейкер. Он движется со скоростью 160 оборотов в минуту, чтобы кислород попадал в питательную среду - это своеобразный тест на совместимость отходов, которые нужно ликвидировать, и родококков, которым предстоит их поедать.

Андрей Елькин, научный сотрудник экологии и генетики микроорганизмов Уро РАН, доцент кафедры микробиологии и науки ПГНИУ:

- Исследования, касаемые способности микроорганизмов поедать нефть, выглядят примерно таким образом. Первоначально здесь находилось порядка 10% нефтепродуктов из данного объема.

Если родококкам отходы придутся по вкусу - можно выпускать на загрязнённую поверхность почвы, реки или озера. Как заявляют учёные, эти культуры, решительно настроенные в отношении отходов, безопасны для человека и животных. Кроме того, метод предложенный биологами классического университета, может быть в 20 и даже 30 раз дешевле прежнего, когда почву обеззараживали, сжигая при высокой температуре.

Александр Денисов, коммерческий директор малого инновационного предприятия: "Цель наша - выйти на представителей «большой четвёрки» нефтяной, чтобы заключить, чтобы был прописан как препарат, рекомендованный для рекультивации земель".

Это задача на ближайшую перспективу, а вот глобальная цель - без малого спасти мир!

 

 

Метки: в Перми, Наука и техника

Опубликовано: 12.02.2018 в 15:47 в рубрике - Вести Пермь

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