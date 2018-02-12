Пермяки на Олимпиаде
Фристайлист Александр Смышляев вышел в финал Олимпиады со вторым результатом. Наш регион в дисциплине могул он представляет вместе с Региной Рахимовой. Список финальных соревнований, как у женщин, так и у мужчин, складывается из двух квалификационных попыток, по итогам каждой из которых в финал выходят 10 спортсменов. Смышляев в первом же этапе квалификации занял второе место, Рахимова стала 11-й. Теперь чтобы бороться за медали, ей нужно попасть в топ-10 во втором этапе квалификации 12 февраля.
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