Пермский край. Неделя за 159 секунд

Новость с предвыборной дистанции - полку наблюдателей на избирательных участках вот-вот прибудет. А еще скоро в Перми появится еще одна экспозиция из разряда "ностальгии о советском". И вот-вот в краевой столице исчезнут эпические развалины. Все, о чем стоит упомянуть особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".