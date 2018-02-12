← Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Новость с предвыборной дистанции - полку наблюдателей на избирательных участках вот-вот прибудет. А еще скоро в Перми появится еще одна экспозиция из разряда "ностальгии о советском". И вот-вот в краевой столице исчезнут эпические развалины. Все, о чем стоит упомянуть особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
Карантин: куда направить энергию ребенка?
Пермские нефтяники приняли коллективный договор
Росреестр: возможны сбои
Учитель года получил признание и полмиллиона в придачу
Вести Пермь. События недели
Пермские школы ушли на карантин
«Виртуозов Ла Скала» публика вызывала на бис 5 раз
Вот это «Вещь»!
Краевая прокуратура: итоги и задачи
Добавить комментарий: