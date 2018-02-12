Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»

Редкая акция для наших широт. Пермь присоединилась к мировому велодвижению. Акция «На работу на велосипеде» пришлась на новые морозы, но двухколесных энтузиастов не отпугнула, хотя и сократила их количество. Что в итоге получилось?

В одной руке папка с документами, в другой - велосипед. Уже несколько лет Дмитрий Красных на работу и обратно передвигается только на двух колесах. Крутить педали он может не только летом, но еще и зимой до минус 25 градусов.

На работу на велосипеде - это еще и всемирная акция. 9 февраля чиновники, офисные работники, государственные служащие и многие другие по всему миру пересаживаются на двухколесный транспорт, чтобы добраться до своего места работы.

Конечно, один из главных плюсов при передвижении по городу подобным способом - это максимальная мобильность. На велосипеде вы можете оказаться в любой точке города за считанные минуты. И конечно, утренняя зарядка перед работой никому не повредит.

Пермский координатор всемирной акции Иван Грачёв в «седло» сел на ежегодном зимнем конгрессе велосипедистов в Москве. Столицу только расчистили от снегопадов. А в Перми таким образом на работу приехало 30 человек.

Иван Грачёв, координатор движения «На работу на велосипеде»: "Для нас это возможность отбросить все предупреждения о передвижении на велосипеде в зимний период. Это возможность открыть новые горизонты для общения".

Чтобы велосипед выглядел полноценным видом транспорта не только летом, но и зимой, ему необходимы «специальные колеса». Шипованную резину, комплекты смазки и все необходимое можно купить в специализированных магазинах.

Денис Шутов, владелец магазина: "Шипованная покрышка, она оснащена специальными щипами, которые предотвращают скольжение на льду. Второй атрибут – шлем. Без шлема ездить зимой достаточно опасно".

За тем, как проходит акция, будут внимательно следить также сотрудники ГИБДД. Велосипедист, выезжая на дорогу, является полноценным участником дорожного движения и передвигается по определенным правилам.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Перми: "При выезде на дорогу обязательно одеваться в светлую или яркую одежду. На велосипеде должны быть световозвращающие атрибуты".

А Дмитрий Красных в следующий раз тоже поедет на работу на велосипеде. Кроме ежедневной зарядки, это еще и экономия семейного бюджета - билет на транспорт покупать не надо.