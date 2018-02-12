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Карантин: куда направить энергию ребенка?

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Жебреи

У родителей появилась серьезная проблема - чем занять у своего ребенка в те часы, которые он обычно проводил в школе. Карантин - способ избежать заражения в стенах учебного заведения. Но никто не запрещает школьникам видеться, общаться, вместе проводить время. Куда направить энергию ребенка и как параллельно максимально обезопасить его от инфекции?

Это самый маленький размер горных лыж в прокате. 4-летний Данил Лобанов делает первые шаги, а точнее катки в покорении снежных вершин. Плечом к плечу с мальчиком старший товарищ - инструктор Андрей Рудаков. Он не просто профессионал в катании на лыжах, а еще и педагог.

Обучение самых маленьких проходит исключительно в игровой форме. Так положение лыж «утюг» ассоциируют с куском пиццы - чтобы ребенок проще запомнил.

Андрей Рудаков, инструктор: "Главное не напугать, не торопиться, позитивный настрой и все получится!".

Для детей есть отдельный склон и свой маленький подъемник. Профессиональные инструкторы готовы обучать ребят кататься на лыжах с 3 лет, на сноуборде - с 6.  На склон можно смело приезжать всей семьей. Пока дети занимаются с инструкторами, взрослые смогут покататься на лыжах, при этом не переживая за безопасность своих чад.

футбол

Между тем, объявленный главным санитарным врачом карантин в пермских школах позволил этим ребятам еще лучше подготовиться к турниру. Тренировки футболистов проходили на свежем воздухе, впрочем, как и сам матч. Площадкой для воспитанников школ-интернатов стал стадион «Звезда».

Сергей Капченков, командир третьего взвода «Центра помощи детям» г. Пермь: "Самый лучший у нас был 2012 год. Мы занимали второе место, у нас есть практика. Единственное, детей у нас сейчас все меньше и меньше, их забирают в семьи".

Ребята из Очера также не раз становились призерами, и это при том, что чемпионат формата страны. Его проводит «Российский футбольный союз». Приз полуфинала в этом году - поездка в Сочи, главный трофей - знакомство с игроками легендарного клуба «Арсенал» в Лондоне, так что побороться есть за что.

каток

Региональный этап турнира продлится до конца февраля. И частично совпадет с объявленным в школах карантином до 17 числа. А значит, футболисты, да и вообще все школьники, смогут провести дополнительные "каникулы" активно - покататься на склонах, посетить ледовые катки. Ведь игры на свежем воздухе никто не отменял. Не стоит забывать еще и о том, что три дня в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям - с 20.00 до 22.00 часов городские катки работают бесплатно.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.02.2018 в 11:13 в рубрике - Вести Пермь

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