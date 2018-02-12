Пермские нефтяники приняли коллективный договор

Дополнительные социальные льготы уже в этом году до 2020 включительно. Новый коллективный договор приняли пермские нефтяники. Для работников компании это меры соцподдержки, охрана здоровья и жилье во главе угла.

В отделе материально-технического обеспечения Екатерина Дылдина уже 16 лет. Отвечает за то, чтобы у пермских нефтяников все необходимое вовремя доставили на производство. Взамен получает не только зарплату, но и другие преимущества для всей семьи.

Екатерина Дылдина, инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "У нас есть компенсация за детский сад, компенсация на оздоровление, мы можем посетить бассейн. У нас есть два дня к отпуску, если воспитываешь двух несовершеннолетних детей".

Все это малая часть всех преимуществ для работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», предусмотренных коллективных договором. По традиции документ подписывают каждые три года, и каждый раз его признают одним из самых социально ориентированных в отрасли. Ведь заботятся нефтяники не только о нынешних работниках, но и о ветеранах - для них дополнительная пенсия и социальные программы. А к молодежи здесь вообще особое отношение.

Валентин Костылев, председатель объединенной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Мы должны эту категорию людей, молодых работников, готовить, для того чтобы предприятие могло стабильно работать в будущем. Нам очень важно, чтобы молодые люди, которые пришли, быстро адаптировались и начали давать результат".

Для тех, кто только вернулся с военной службы, положена премия. Впервые вступил в брак - получи подъёмные. При рождении ребенка семья получает дополнительные денежные выплаты до 3 лет и это сверх того, что дает государство. Добавить к этому можно и компенсации за санаторно-курортное лечение и детский летний отдых - все это прописано в коллективном договоре.

А ведь есть еще и культурно-массовые и спортивные мероприятия, на которые стараются собраться все сотрудники компании. Здесь и майские праздники, и День нефтяника и даже Новый год, который создает настроение.

Новые условия коллективного договора по традиции обсуждают на конференции. Каждый пункт здесь - компромисс, который несет выгоду для всех.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Люди, работники компании - это тот самый золотой фонд, которым располагает компания. Если в коллективе присутствует нормальная рабочая атмосфера, это дает свои результаты и выработку на производстве".