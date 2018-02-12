Росреестр: возможны сбои

Управление Росреестра по Пермскому краю предупреждает пермяков о возможных сбоях в работе в многофункциональных центрах. Связано это с тем, что с конца декабря было введено новое программное обеспечение. Теперь программа иногда выдает ошибки, которые не проявились при тестировании. Специалисты уверяют - с окончанием адаптации сотрудников к программному обеспечению закончатся и проблемы. Чтобы не стоять в очереди наверняка, прежде чем отправиться в МФЦ, нужно прозвонить по телефону горячей линии – 237-74-45, и указать номер обращения, который находится в правом верхнем углу документа. Сотрудник управления посмотрит в базе готовность к выдаче и сообщит о дате, когда его можно будет забрать.

Светлана Пономарёва, руководитель пресс-службы Управления Росреестра по Пермскому краю: "Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Можем заверить, что и руководство, и МФЦ, и Росреестр, и кадастровые палаты прилагают все усилия, чтобы эта ситуация нормализовалась в скорейшем времени".