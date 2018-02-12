Учитель года получил признание и полмиллиона в придачу

Первые лица пермского образования. В Перми наградили лучших учителей, победителей городского конкурса «Учитель года».

Знания остаются в голове, когда воспринимать их интересно. А это задача педагога. Екатерина Горошенкина старается говорить на одном языке с учениками. Впрочем, далеко не бездумно.

Екатерина Горошенкина, учитель истории, обществознания и права школы №27 г. Перми: "Я себе иногда позволяю пошутить, иногда позволяю себе использовать актуальные к конкретному моменту выражения, но обычно поясняю, почему я так говорю. Стараюсь, чтобы это было уместно".

Екатерина - одна из участниц городского этапа конкурса «Учитель года», который проводит администрация Перми. Всего заявились 131 человек, финалистов осталось около 40. Победителями станут четверо и только двое получат главный приз - по полмиллиона рублей.

На рабочем месте еще одной конкурсантки, Ольги Бояркиной, нужно всегда быть при параде. Она занимается с юными фотографами, а иначе снимки получатся плохие, ее номинация - "Сердце отдаю детям".

Ольга Бояркина, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Рифей»: "Фотография - это творчество, это сама жизнь, это драйв, это смысл, который маленький ребенок может увидеть в жизни".

Месяц назад учителя и воспитатели, руководители и педагоги допобразования начали давать открытые уроки, прошли методические семинары, командные игры и вот - долгожданный итог. Награды из рук главы города Дмитрия Самойлова, но его речь - в целом об образовании Перми.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "То, что делаете вы и ваши коллективы - это добрая половина наших успехов, которые оцениваются на российском и международном уровне. Самые явные результаты 2017 года - 7 наших городских школ в рейтинге топ-500 школ Российской Федерации".

Ольга Бояркина и Сергей Егоркин из центра «Ритм» разделили первое место в своей номинации «Сердце отдаю детям». Директор «Мастерграда» Оксана Казакова - «Лучший руководитель». «Учитель года» - Екатерина Горошенкина.

«Воспитатель года» - Евгений Пепеляев.

Следующий, краевой этап конкурса, начнется уже в апреле.