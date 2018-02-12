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Пермские школы ушли на карантин

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Во всех школах и техникумах Перми официально введен карантин, который продлится до 17 февраля включительно. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог среди населения на прошлой неделе был превышен на 34%, среди школьников - на 36%. Специалисты отмечают, что тенденция к росту заболеваемости продолжается. Поэтому для предотвращения дальнейшего массового распространения заболевания гриппа и ОРВИ в городских школах начались внеплановые "каникулы". Ранее учебный процесс был приостановлен в Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском и Лысьвенском районах.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Освоение образовательных программ продолжается, дети получают задания через электронный дневник, занимаются самостоятельно, либо в дистант-формате с преподавателем".

Метки: в Перми, Общество, Образование, Здоровье

Опубликовано: 12.02.2018 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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