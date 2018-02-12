Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 11 февраля 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 11 февраля 2018 года.
Пермяки на Олимпиаде
Фристайлист Александр Смышляев вышел в финал Олимпиады со вторым результатом.
|смотреть видео читать12.02.2018 в 15:24
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Все, о чем стоит упомянуть особо - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
|смотреть видео читать12.02.2018 в 14:15
Объявлен аукцион на разработку проекта для комплексного ремонта 24 домов
В домах будет выполнен внутренний комплекс работ, который включает в себя ремонт подвала и всей инженерной системы.
|читать12.02.2018 в 12:45
Треск пулеметов не испугает юных патриотов
Пермский кадетский корпус встречает участников 16 Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!».
|читать12.02.2018 в 12:22
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
В Перми 30 человек, отбросив предупреждения о передвижении на велосипеде зимой, приехали на работу на железном коне.
|смотреть видео читать12.02.2018 в 12:03
Пермяки на Олимпиаде
Фристайлист Александр Смышляев вышел в финал Олимпиады со вторым результатом.
|смотреть видео читать12.02.2018 в 15:24
Молебка - место паранормальных чудес
Молебский треугольник попал в перечень самых «инопланетных» мест на планете. Рейтинг был опубликован в журнале Forbes.
|читать12.02.2018 в 13:05
Не простое украшение
Обручальные кольца - не просто символ брака! С ними связано множество интересных историй.
|читать11.02.2018 в 13:15
Зачем звёзды ходят к гипнотизерам
Некоторые звёзды сталкивались с гипнозом в реальной жизни и лично оценили его эффективность.
|читать11.02.2018 в 09:43
Уроки жизни от наставников «Ты супер!»
В новом сезоне шоу «Ты супер!» телеканала «НТВ» произошли «кадровые перестановки» в жюри.
|читать10.02.2018 в 16:25
Раиса Кассина: «Об учебе забывать не надо!»
В Чайковском строитель упал в шахту лифта
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Молебка - место паранормальных чудес
Объявлен аукцион на разработку проекта для комплексного ремонта 24 домов
Треск пулеметов не испугает юных патриотов
Пермяки присоединились к акции «На работу - на велосипеде»
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