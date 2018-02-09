«Виртуозов Ла Скала» публика вызывала на бис 5 раз

В Пермской краевой филармонии прошёл концерт ансамбля "Виртуозы Ла Скала", знаменитого на весь мир миланского оперного театра. Музыканты часто выступают в Москве и Санкт-Петербурге, а вот за пределы столичных российских городов выехали впервые.

В этот театр стремятся артисты со всего мира. "Ла Скала" - визитная карточка Италии, "Храм оперы", этот жанр зародился именно здесь. Великие музыканты и дирижеры, знаменитые оперные голоса и лучшие балетные танцовщики - все это миланский оперный театр «Ла Скала».

Театр «Ла Скала» имеет свой собственный хор, балетную труппу и оркестр - симфонический и камерный. Последний - "Виртуозы Ла Скала" и приехали в Пермь с концертом. Музыканты часто выступают в Москве и Санкт-Петербурге, а вот за пределы столичных российских городов выехали впервые. Причем график оркестра расписан на три года вперед, и изначально Перми в планах не было, но счастливое стечение обстоятельств все же привело "Виртуозов Ла Скала" в краевую филармонию.

Алесио Пианка, импресарио оркестра: "У меня отличные отношения здесь с людьми, которые работают в филармонии. Приятно работать. Публика отличная, зал хороший, всегда приятно работать с разными коллективами".

Артисты признаются, что в России публика намного теплее принимает ансамбль, чем в родной Италии. В составе камерного оркестра прозвучали старинные итальянские инструменты - флейта, гобой, кларнет, альт, виолончель, скрипка и другие.

Камерный оркестр "Виртуозы Ла Скала" исполняют музыку, написанную специально для децимета - ансамбля из 10 исполнителей. Это достаточно редкий формат камерного ансамбля.

На сцене Пермской краевой филармонии оркестр "Виртуозы Ла Скала" исполнили произведения итальянских композиторов разных веков: Алессандро Марчелло, Саверио Меркаданте, Джакомо Пуччини и Нино Рота. Публика пять раз вызывала музыкантов на бис.