Вот это «Вещь»!

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Вещь

Первому и пока единственному в Прикамье литературному журналу «Вещь» исполнилось 8 лет. Он был создан в 2010 году пермскими писателями. За это время в нем опубликовали произведения двухсот авторов из России и зарубежья. Среди них Юрий Асланьян, Семен Ваксман, Леонид Юзефович, Нина Горланова, Анна Бердичевская, Алексей Решетов, Антон Бахарев-Чернёнок, Любовь Мульменко, Ярослава Пулинович и другие. Журнал «Вещь» выходит два раза в год. Свежий 16-й номер презентовали на литературном вечере в честь дня рождения.

Павел Чечёткин, главный редактор литературного журнала «Вещь»: "Еще наши старшие товарищи по перу, писатели и поэты хотели бы, чтобы в Перми было такое периодическое издание, которое бы давало показательный срез пермской литературы".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 09.02.2018 в 16:23 в рубрике - Вести Пермь

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