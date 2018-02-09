Вот это «Вещь»!

Первому и пока единственному в Прикамье литературному журналу «Вещь» исполнилось 8 лет. Он был создан в 2010 году пермскими писателями. За это время в нем опубликовали произведения двухсот авторов из России и зарубежья. Среди них Юрий Асланьян, Семен Ваксман, Леонид Юзефович, Нина Горланова, Анна Бердичевская, Алексей Решетов, Антон Бахарев-Чернёнок, Любовь Мульменко, Ярослава Пулинович и другие. Журнал «Вещь» выходит два раза в год. Свежий 16-й номер презентовали на литературном вечере в честь дня рождения.

Павел Чечёткин, главный редактор литературного журнала «Вещь»: "Еще наши старшие товарищи по перу, писатели и поэты хотели бы, чтобы в Перми было такое периодическое издание, которое бы давало показательный срез пермской литературы".