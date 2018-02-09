Краевая прокуратура: итоги и задачи

В краевой прокуратуре подвели итоги работы в 2017 году. За это время выявлено более 54 тысяч нарушений закона. Более 10 тысяч человек привлекли к дисциплинарной ответственности, около 4 тысяч - к административной. Уровень преступности снизился на 12%. Тем не менее, острой проблемой остается незаконный оборот наркотиков. Таких правонарушений выявлено более 4 тысяч.

Вадим Антипов, прокурор Пермского края: "Мы не должны забывать, что сбыт наркотиков ведется через интернет-магазины. Ослабление позиций в этом направлении недопустимо".

В расширенном заседании коллегии прокуратуры края принял участие и глава региона Максим Решетников. Губернатор обозначил основные направления работы в 2018 году. Это вопросы задолженности по ЖКХ, борьба с коррупцией, снижение детской преступности, проблема обманутых дольщиков.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам надо довести до конца расследование соответствующих случаев. Есть ощущение, что одни и те же люди из года в год занимаются привлечением средств граждан и потом их обманывают, оставляя недостроенные объекты".