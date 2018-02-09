Светящийся мишка вернулся в Пермь

Светящийся мишка, который известный пермский художник Александр Жунев создал для фестиваля в Екатеринбурге, вернулся в Пермь. Сейчас необычная скульптура разместилась в микрорайоне Рабочий поселок. Медведь выполнен из цветного поликарбоната, внутри которого установлена светодиодная подсветка. Ранее работа была выставлена в Екатеринбурге в рамках фестиваля светового искусства «Не темно».