Светящийся мишка вернулся в Пермь
Светящийся мишка, который известный пермский художник Александр Жунев создал для фестиваля в Екатеринбурге, вернулся в Пермь. Сейчас необычная скульптура разместилась в микрорайоне Рабочий поселок. Медведь выполнен из цветного поликарбоната, внутри которого установлена светодиодная подсветка. Ранее работа была выставлена в Екатеринбурге в рамках фестиваля светового искусства «Не темно».
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