Новое время - новые вызовы

В Пермском классическом университете открылся 4-й ежегодный экономический конгресс "Новые вызовы. Новое время". Ученые обсуждают проблемы экономики, делают прогнозы на ближайшее будущее.

Главной темой на 4-м Пермском экономическом конгрессе стало развитие цифровой экономики или, как сегодня выразились на пленарном заседании, настоящей цифровой революции. Речь идет не только о каком-то конкретном направлении, например, информационных технологиях. Речь идет о том, что во все отрасли экономики приходят цифровые инновации. Как выразились спикеры, экономика - это наука, в которой предмет исследования постоянно меняется, и при этом делаются прогнозы на будущее. Это как нельзя лучше подходит к главной теме для обсуждения – цифровым инновациям. Здесь у Пермского края есть неплохие наработки.

Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ: "Пермский край - регион со специализацией в сфере информационных и коммуникационных технологий. У нас есть значительные конкурентные преимущества в этой сфере, поэтому наш регион должен стать пилотной площадкой для реализации многих проектов цифровой экономики России".

После пленарного заседания эксперты, участники экономического конгресса разошлись по четырем секциям. И здесь уже предметно обсуждали и цифровую экономику, и цифровое образование, и криптовалюты, делали основные прогнозы на будущее экономики - как Пермского края, так и всей России.