Пермь. Новости культуры 08.02.2018

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- В Пермской краевой филармонии прошёл концерт ансамбля «Виртуозы Ла Скала» - знаменитого миланского оперного театра, музыканты часто выступают в Москве и Санкт-Петербурге, а вот за пределы столичных российских городов выехали впервые.

- В Коми-Пермяцком краеведческом музее открылась выставка «Секреты набивного искусства» . Здесь представлены экспонаты, сделанные по уникальной старинной технологии.

- 8 февраля исполняется 150 лет со дня рождения пермского художника Александра Киселева-Камского.