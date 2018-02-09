Пермский Промобот стал умнее и дороже

Новый пермский Промобот, версия четвертая. Робот стал гораздо дороже, но и в разы умнее.

Пока инженеры настраивают железный мозг Промобота, он без устали бормочет. Чтобы он лучше видел, сейчас "колдуют" над камерой. Их, кстати, теперь две. Когда видит незнакомцев, неизменно называет их красавцем или красавицей и делает комплименты.

Сразу бросается в глаза новый дизайн с вставками карбона. Улучшена функция объезда препятствий, добавлено пожатие руки. Робот стал раскрепощеннее, на языке механики - увеличились степени свободы. Для демонстрации - танец.

Игорь Еремеев, технический директор компании «PromoBot»: "Всю электронику мы разрабатываем сами, кроме вычислительных модулей. Это все разрабатывается нашими ребятами, здесь находится главный контроллер, который отвечает за все системы, включение-выключение некоторых систем, за руки".

Интерес к новинке уже есть в США, Китае, Японии. Для стран СНГ модернизируют более простую вторую версию, пермякам хорошо знакомую. Белый и оранжевый роботы работали в торговых центрах города. Новый Промобот версии 4.0 попросту дороже - от миллиона двухсот, но и умнее в разы.

Лингвистическая база робота - это три уровня. На первом хранятся профессиональные вопросы, на втором общие, а на третьем, вообще любые. Поэтому общаться он может на весьма нетривиальные темы. Вот, например, Промобот, а что такое любовь?

- Любовь это самое прекрасное, что может произойти с человеком.

Промобот создан для бизнеса. К примеру, он может отсканировать паспорт и выдать документ уже с вписанными данными, или подсказать покупателю, где лежит товар. Основной смысл - взять всю черновую работу человека на себя.

Олег Кивокурцев, основатель и директор по развитию компании «PromoBot»: "Стало доступно обучение робота с помощью нейросетей. Таким образом, можно загрузить в робота огромный массив данных в текстовом формате, книгу или информацию о компании, все что угодно. И он, изучив данную книгу, с помощью нейросети может бегло ориентироваться в ее особенностях".

Кстати, модель, с которой общалась наша съемочная группа, уже улетела в Сингапур.