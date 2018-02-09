На выборах будут работать усовершенствованные КОИБ

До выборов президента России избирательные комиссии в регионах доукомплектуют всем необходимым. В Пермский край уже пришли 110 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней. От предыдущей модели КОИБ-2010 они отличаются тем, что умеют распознавать QR-код, управление происходит со встроенного тактильного дисплея, а при отключении электроэнергии прибор уходит в энергосберегающий режим, и изделие может работать без сети. Новые аппараты будут работать на избирательных участках города Перми. Работу одного из них показали на заседании общественного консультативного совета при Краевой избирательной комиссии.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Человеческий фактор исключен, по сути. Сразу же после окончания голосования КОИБ выдает протокол, в котором уже указаны все данные с итогом голосования на данном избирательном участке. Участковая комиссия лишь оформляет этот протокол, и дальше происходит заведение этих данных в систему ГАС «Выборы».

Также на избирательных участках будут работать общественные наблюдатели. По закону им может стать любой совершеннолетний житель Пермского края. Списки кандидатов сейчас формирует Общественная палата Пермского края. Также увеличивается и количество участков для маломобильных групп населения. Всего в регионе будут работать 407 кабин, где смогут проголосовать инвалиды-колясочники, а также 12 комплектов «Доступные выборы» для слабовидящих. Для максимального охвата на большинстве избирательных участков избирательных участков будет работать система видеонаблюдения.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Мы уже договорились с общественной наблюдательной комиссией в местах принудительного содержания о том, что все следственные изоляторы Прикамья и ИВС будут охвачены общественным наблюдением".