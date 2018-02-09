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Диагноз по фотографии: Родинка или рак?
Как поставить диагноз удаленно по фотографии. Пермские онкологи запустили программу по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи. Чтобы проконсультироваться онлайн, нужно заполнить анкету на сайте краевого онкодиспансера и выслать на почту фотографии образований, которые вызывают беспокойство. Специалисты осуществляют обработку данных, высылают ответ и, при необходимости, приглашают на очную консультацию. За первый день работы акции в адрес онкологов поступило 19 обращений, в трех случаях диагноз подтвердился. Заболевание удалось выявить на ранней стадии и сейчас пациенты проходят необходимое лечение.
Зинаида Акишина, главный онколог Пермского края: "У нас здесь ведь нет ни фотографий лица, человек просто может по своей занятости не доехать до диспансера, до врача дойти. И вообще просто боится кому-то что-либо показать, но живет с этой патологией. Мы на все вопросы ответим. У нас наша задача нацелена, чтобы в ранней стадии выявить эти опухоли, вовремя прооперировать и пролечить, чтобы человек просто забыл о том, что у него это было".
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