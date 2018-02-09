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ЭврикУм: Маленькие изобретатели получили первые патенты

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ЭврикУм

Насколько глубок сегодня интерес к техническому прогрессу, знают участники краевого фестиваля «ЭврикУм». Его участникам по пять лет и меньше. Сегодня эти изобретатели получили свои первые патенты.

Легким движением руки миксер превращается в блендер. Достаточно сменить насадки - показывает создатель механизма 6-летний Николай. А вот Максим попробовал себя в качестве разработчика новой модели отечественного автопрома - «Лада Клюква» - и пусть над дизайном еще стоит поработать, но идея продумана до мелочей.

Максим Хардченко: "Потому что работает на клюквенном соке, а не на бензине, чтобы выбросы были экологически чистыми".

Первый краевой детский технофестиваль «ЭврикУм» собрал больше 70 участников из Перми, Осы, Кудымкара, Соликамска, Березников. Самым юным изобретателям всего 5 лет.

Оксана Правкова, заведующая детским садом «Эврика»: "Мы вместе с детьми любим загадывать желания, и когда мы защитили бренд нашего детского сада - детский сад открытий и изобретений, мы решили, что мы загадаем такое желание, чтобы к нам приехали все изобретатели со всего Пермского края".

Неслучайно идея создания такого уникального фестиваля родилась именно в детском саду «Эврика». Ведь здесь есть все условия для того, чтобы дети росли по-настоящему творческими, экспериментировали с законами физики или конструировали настоящие технические шедевры.

На церемонии награждения ребята получили, пожалуй, самые желанные для ученых подарки - патенты на свои уникальные изобретения.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 09.02.2018 в 10:31 в рубрике - Вести Пермь

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← Премии в сфере науки нашли своих лауреатов

Диагноз по фотографии: Родинка или рак? →

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