← Вынужденные каникулы: Во всех школах Перми введен карантин
Премии в сфере науки нашли своих лауреатов
Торжественная церемония ко Дню российской науки прошла в Органном зале Пермской филармонии. За что государство поощряет ученых?
В лаборатории Института механики сплошных сред Уро РАН проверяют на прочность различные горные породы. Колбы с жидкостью - датчики, способные измерить малейшую осадку дома. По сути это сообщающиеся сосуды. Конструкция проста и надежна.
- Можем поставить 100 датчиков на объект, если есть необходимость.
О том, что постройка стала ниже буквально на миллиметр, можно узнать в реальном времени.
- В любой момент времени можно зайти на любой объект и посмотреть, что с ним происходит.
Автоматизированную систему мониторинга тщательно тестируют в условиях, максимально приближенных к реальной жизни.
Эксперименты с миниатюрными моделями в прошлом. Это испытательный стенд, моделирующий четырехэтажное здание. В условном подвале установлены датчики, данные с которых в будущем помогут спрогнозировать ту или иную ситуацию.
Разработка ученых была отмечена премией Пермского края в области науки.
Игорь Шардаков, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией института механики сплошных сред УрО РАН: "Ровно 20 лет назад я получил этого же статуса премию, Пермского края, она была именной – премия Александра Александровича Поздеева, который является основателем этого института".
Всего премии были удостоены 16 преуспевающих ученых Пермского края.
Лауреатов поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важен не только высокий уровень нашей науки, но важна и вовлеченность науки в реальный сектор, важно, что эти наработки не остаются только в рамках докторских диссертаций, а перерастают в патенты, в изделия и в конечном итоге в то, во что можно вложить деньги бизнесу".
Размеры премий - 100 тысяч рублей для лауреатов первой степени, 50 тысяч - для лауреатов второй. Также на основании указа президента Владимира Путина о мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых, кандидатов и докторов наук в этом году грант получили 12 человек победителей от Пермского края по 600 тысяч рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вынужденные каникулы: Во всех школах Перми введен карантин
Отравились духами: 6 школьников госпитализированы
«Золушка» и Cantos - это надо видеть!
В музее PERMM представили «Открытую коллекцию»
«Мёртвые души»: Новое прочтение вечной классики
Новости культуры. Пермь 07.02.2018
В 2017 году в Перми было задержано 763 рейса
Экс-министра Балуева отпустили под подписку о невыезде
Маленьким пермячкам нужна помощь
Очереди в поликлиниках уходят в прошлое
Добавить комментарий: