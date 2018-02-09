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ЭврикУм: Маленькие изобретатели получили первые патенты →

Премии в сфере науки нашли своих лауреатов

смотреть видео

органный зал

Торжественная церемония ко Дню российской науки прошла в Органном зале Пермской филармонии. За что государство поощряет ученых?

В лаборатории Института механики сплошных сред Уро РАН проверяют на прочность различные горные породы. Колбы с жидкостью - датчики, способные измерить малейшую осадку дома. По сути это сообщающиеся сосуды. Конструкция проста и надежна.

- Можем поставить 100 датчиков на объект, если есть необходимость.

сосуды

О том, что постройка стала ниже буквально на миллиметр, можно узнать в реальном времени.

- В любой момент времени можно зайти на любой объект и посмотреть, что с ним происходит.

Автоматизированную систему мониторинга тщательно тестируют в условиях, максимально приближенных к реальной жизни.

испытательный стенд

Эксперименты с миниатюрными моделями в прошлом. Это испытательный стенд, моделирующий четырехэтажное здание. В условном подвале  установлены датчики, данные с которых в будущем помогут спрогнозировать ту или иную ситуацию.

Разработка ученых была отмечена премией Пермского края в области науки.

Шардаков

Игорь Шардаков, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией института механики сплошных сред УрО РАН: "Ровно 20 лет назад я получил этого же статуса премию, Пермского края, она была именной – премия Александра Александровича Поздеева, который является основателем этого института".

Всего премии были удостоены 16 преуспевающих ученых Пермского края.

Решетников

Лауреатов поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важен не только высокий уровень нашей науки, но важна и вовлеченность науки в реальный сектор, важно, что эти наработки не остаются только в рамках докторских диссертаций, а перерастают в патенты, в изделия и в конечном итоге в то, во что можно вложить деньги бизнесу".

Размеры премий - 100 тысяч рублей для лауреатов первой степени, 50 тысяч - для лауреатов второй. Также на основании указа президента Владимира Путина о мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых, кандидатов и докторов наук в этом году грант получили 12 человек победителей от Пермского края по 600 тысяч рублей.

 

Антон Нагибин

Метки: в Пермском крае, Общество, Наука и техника, в Перми, Власть, Наука и техника

Опубликовано: 09.02.2018 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

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