Премии в сфере науки нашли своих лауреатов

Торжественная церемония ко Дню российской науки прошла в Органном зале Пермской филармонии. За что государство поощряет ученых?

В лаборатории Института механики сплошных сред Уро РАН проверяют на прочность различные горные породы. Колбы с жидкостью - датчики, способные измерить малейшую осадку дома. По сути это сообщающиеся сосуды. Конструкция проста и надежна.

- Можем поставить 100 датчиков на объект, если есть необходимость.

О том, что постройка стала ниже буквально на миллиметр, можно узнать в реальном времени.

- В любой момент времени можно зайти на любой объект и посмотреть, что с ним происходит.

Автоматизированную систему мониторинга тщательно тестируют в условиях, максимально приближенных к реальной жизни.

Эксперименты с миниатюрными моделями в прошлом. Это испытательный стенд, моделирующий четырехэтажное здание. В условном подвале установлены датчики, данные с которых в будущем помогут спрогнозировать ту или иную ситуацию.

Разработка ученых была отмечена премией Пермского края в области науки.

Игорь Шардаков, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией института механики сплошных сред УрО РАН: "Ровно 20 лет назад я получил этого же статуса премию, Пермского края, она была именной – премия Александра Александровича Поздеева, который является основателем этого института".

Всего премии были удостоены 16 преуспевающих ученых Пермского края.

Лауреатов поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важен не только высокий уровень нашей науки, но важна и вовлеченность науки в реальный сектор, важно, что эти наработки не остаются только в рамках докторских диссертаций, а перерастают в патенты, в изделия и в конечном итоге в то, во что можно вложить деньги бизнесу".

Размеры премий - 100 тысяч рублей для лауреатов первой степени, 50 тысяч - для лауреатов второй. Также на основании указа президента Владимира Путина о мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых, кандидатов и докторов наук в этом году грант получили 12 человек победителей от Пермского края по 600 тысяч рублей.