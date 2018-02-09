Вынужденные каникулы: Во всех школах Перми введен карантин

С 9 февраля школьники Перми отправились на вынужденные каникулы. Карантин по гриппу и ОРВИ вводится во всех школах и техникумах. Пока ограничительные меры будут действовать до 17 февраля включительно. Всего в Пермском крае уже в 12 территориях карантин введен. Детские сады пока будут работать в обычном режиме, занятия будут приостановлены, если заболеет больше 20 процентов детей в группе.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "На этой неделе за прошедшие три дня мы видим, что продолжается тенденция к росту заболеваемости. Активно болеют дети. Поэтому было принято решение о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Перми".

Эпидемический порог был превышен на 30 процентов еще на прошлой неделе. Речь идет о вирусе гриппа H1N1, свиной грипп. В Пермском крае уже заболело больше 30 тысяч человек, большинство из них дети до шести лет. Самая сложная ситуация в Перми - здесь больше 13 тысяч заболевших.