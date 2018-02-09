Отравились духами: 6 школьников госпитализированы

Неожиданно учебный процесс прервался накануне в пермской школе №19. Санитарные врачи определяют природу вещества, ставшего причиной изрядного переполоха. В начале пятиклассники пожаловались на плохое самочувствие, затем появилась версия, что кто-то распылил сильно пахнущие духи. В итоге некоторые дети были госпитализированы.

До конца не досидели, рассказала Татьяна Погребицкая, директор 19-й школы. Пятиклассники начали жаловаться на плохое самочувствие, так что пришлось принимать меры.

Екатерина Погребицкая, директор школы №19: "Ребята сказали, что першит в горле и закружилась голова, и учительница, как мы в принципе и учили, она в первую очередь собрала детей, вывела из кабинета в актовый зал".

Дальше события развивались стремительно, к школе начали прибывать службы экстренного реагирования, и на данный момент, самая жизнеспособная версия случившегося - то, что кто-то из школьников принёс духи и разбрызгал чуть ли не весь флакон в помещении.

Сейчас никакого запаха не ощущается, помещение проветривается.

Учитывая то, что несколько детей жаловались на плохое самочувствие, сразу же за первой бригадой скорой помощи на место выехали ещё шесть. Потрудиться медикам пришлось изрядно.

Игорь Данилов, заместитель главного врача пермской станции скорой медицинской помощи: "Осмотрены 53 ребёнка, из них шесть были госпитализированы. Дежурство закончилось где-то около трёх часов".

Из шестерых детей троих родители забрали домой, а трое остались в стационарах - в детской краевой и в педиатрическом отделении 21-й больницы. Здоровью детей ничего не угрожает, рассказали специалисты.

Наталья Ширинкина, заведующая педиатрическим отделением ГКБ №21 г. Перми: "Состояние девочек удовлетворительное, общие клинические анализы у них в пределах нормы. Ещё дополнительно обследования отправлены в город, результаты будут завтра. Когда планируем выписать - это всё зависит от результатов обследования".

Что касается школы - это уже не первый раз, когда учебный процесс прерывается по разным причинам. Пятого февраля сработала пожарная сигнализация и детей эвакуировали, хотя возгорания обнаружено не было.