«Золушка» и Cantos - это надо видеть!
«Золушка» и Cantos - в списке 30 лучших спектаклей, которые стоит посмотреть на «Золотой Маске». Об этом заявил Коммерсат ру. в своём еженедельном обзоре культурных событий. Для балетной постановки Алексея Мирошниченко московские критики придумали новый жанр, подобрав точное название - кинобалет, из-за обилия событий и реалистических подробностей из жизни страны и быта балетных артистов. Хореограф полностью переделал либретто, перенеся историю Золушки в советские 1950-е, и Прокофьев, как ни странно, этому не воспротивился. Опера "Кантос" вообще стоит особняком во всех московских аннотациях и анонсах. Но общий смысл: вы такого пока не видели и вряд ли увидите когда-либо еще.
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