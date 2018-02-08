В музее PERMM представили «Открытую коллекцию»
В Пермском музее современного искусства открыли новую выставку. Она посвящена 10-летнему юбилею, в честь которого представили новое пространство.
Пространство совершенно новое, но экспонаты старые. Если конкретнее – это те экспонаты, которые хранились в запасниках Музея современного искусства. Они были собраны за десятилетнюю историю этого музея.
На первом этаже этой экспозиции все экспонаты – жемчужины коллекций Музея современного искусства. Практически все они сохранились с экспозиции «Русское бедное». Одна из самых популярных экспозиций в Пермском крае и одна из самых гастролируемых. Она побывала и в Березниках, и в Кунгуре, и в Звездном.
Скелет льва авторов Ольги и Александра Флоренских. Как говорят сами работники музея, это тоже жемчужина их запасников. Как рассказали кураторы, каждый экспонат каждый волен интерпретировать как угодно.
На втором этаже экспозиция рассказывает о различных продуктах, о различных пищевых экспозициях, которые были представлены за десятилетнюю историю музея. А на третьем этаже – живописные экспонаты, которые собрали сотрудники музея за всю свою историю существования.
«Открытая коллекция» - это выставка самых известных работ из фондов музея, которые лягут в основу постоянной экспозиции PERMM в будущем. Музей уже показывал свои фонды в 2013 году в рамках выставки «Первая коллекция. Причины и связи» (куратор Михаил Сурков), в 2016 «Ситуация искусства в музее PERMM» (куратор Кирилл Светляков), новую версию представит арт-директор музея Наиля Аллахвердиева.
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