«Мёртвые души»: Новое прочтение вечной классики

В Пермском театре юного зрителя представили премьеру спектакля «Мертвые души». Новая постановка, по словам создателей, во многом отличается от известного сюжета Гоголя.

История о Чичикове - бывшем коллежском советнике, выдающем себя за помещика и скупающего письменные сведения об умерших крестьянах, знакома еще со школьной скамьи, а потому авторы спектакля отошли от пересказа Гоголевского сюжета.

Владимир Гурфинкель, режиссер: "Когда ты общаешься с великой классикой, то пересказывать сюжет - это унижать зрителя. Говорить, вы, наверное, не читали".

Инсценировку для театра написал Илья Губин, вместе с приглашенным в ТЮЗ режиссером Владимиром Гурфинкелем они развернули на сцене следствие по делу Павла Чичикова. Такая трактовка возникла из дошедших до читателей заметок ненаписанного третьего тома поэмы, в котором главный герой должен был оказаться в ссылке в Сибири.

Илья Губин, автор инсценировки: "Я писал про жизненный путь Чичикова. На этом пути встречаются совершенно разные люди, которые дают представление о нашей стране".

Манилов, Ноздрев, Коробочка, Собакевич, Плюшкин - пять характеров Гоголевских помещиков встречаются в обществе и по сей день. В «Мертвых душах» Владимира Гурфинкеля и Ильи Губина поднимается тема незавершенности жизни, нереализованности личности, его замыслов и поступков.

Владимир Гурфинкель уже ставил в Пермском ТЮЗе два спектакля - «Отрочество» Толстого и «Ночь перед Рождеством» Гоголя. И вот теперь вновь Гоголь. На роль главного героя в «Мертвых душах» выбрали Александра Смирнова, известного зрителям по команде КВН «Парма». В 2016 году Александр вернулся в Театр юного зрителя, работать с Гурфинкелем ему довелось впервые.

Александр Смирнов, актер Пермского театра юного зрителя: "Владимир Львович привнес огромный камень, вот этот валун мы пытаемся вместе ворочать".

Оценить новое прочтение вечной классики в Пермском театре юного зрителя можно 7, 20 и 21 февраля.