Новости культуры. Пермь 07.02.2018
Главные темы выпуска:
- В Пермском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Мертвые души» в постановке главного режиссера Театра -Театр и худрука Сцены-Молот Владимира Гурфинкеля.
- «Золушка» и Cantos - в списке 30 лучших спектаклей, которые стоит посмотреть на «Золотой маске». Об этом заявил Коммерсат ру в своём еженедельном обзоре культурных событий.
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