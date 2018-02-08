В 2017 году в Перми было задержано 763 рейса

На пресс-конференции в Пермской транспортной прокуратуре озвучили итоги работы за прошедший год. Всего зарегистрировано более четырехсот различных преступлений, что на 18% меньше, чем в 2016 году. В основном это правонарушения против собственности, а именно: кражи, грабежи, мошенничество. Особое внимание было уделено безопасности на воздушном транспорте, а также ситуациям, связанным с задержкой рейсов, таковых зафиксировано 763. Причины разные, но чаще это нелетная погода. По каждой задержке свыше двух часов проведены проверки, нарушения прав пассажиров не выявлены. В этом году основной задачей транспортной прокуратуры станет обеспечение безопасности на всех видах наземного транспорта, связано это в том числе с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, который пройдет этим летом в России.