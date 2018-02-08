Экс-министра Балуева отпустили под подписку о невыезде

Пермский краевой суд отменил приговор бывшему министру связи и информационного развития Пермского края Евгению Балуеву и направил данное уголовное дело на новое рассмотрение. Также отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Евгения Балуева отпустили под подписку о невыезде.

Экс-чиновника в ноябре прошлого года, несмотря на то, что гособвинение просило условный срок, приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав виновным в мошенничестве. По версии следствия, он оказался причастен к хищению денег при реконструкции филиалов МФЦ.