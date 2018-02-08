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В 2017 году в Перми было задержано 763 рейса →

Экс-министра Балуева отпустили под подписку о невыезде

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Пермский краевой суд отменил приговор бывшему министру связи и информационного развития Пермского края Евгению Балуеву и направил данное уголовное дело на новое рассмотрение. Также отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Евгения Балуева отпустили под подписку о невыезде.

Балуев

 

Экс-чиновника в ноябре прошлого года, несмотря на то, что гособвинение просило условный срок, приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав виновным в мошенничестве. По версии следствия, он оказался причастен к хищению денег при реконструкции филиалов МФЦ.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 08.02.2018 в 14:15 в рубрике - Вести Пермь

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В 2017 году в Перми было задержано 763 рейса →

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