Экс-министра Балуева отпустили под подписку о невыезде
Пермский краевой суд отменил приговор бывшему министру связи и информационного развития Пермского края Евгению Балуеву и направил данное уголовное дело на новое рассмотрение. Также отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Евгения Балуева отпустили под подписку о невыезде.
Экс-чиновника в ноябре прошлого года, несмотря на то, что гособвинение просило условный срок, приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав виновным в мошенничестве. По версии следствия, он оказался причастен к хищению денег при реконструкции филиалов МФЦ.
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