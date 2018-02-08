Очереди в поликлиниках уходят в прошлое

В преддверии карантина хорошей новостью можно назвать ликвидацию очередей к терапевту в части поликлиник Пермского края. Тех, которые стали экспериментальной площадкой для отдельного краевого проекта.

Для того чтобы попасть к терапевту, пенсионерке Раисе Кадуровой потребовалось несколько секунд. Специальный терминал считывает код со страхового полиса, нужно только выбрать нужную дату.

Терапевт принял через несколько минут. Врач только осматривал пациента и ставил диагноз. Все бумаги заполняются на посту рядом с регистратурой. Очередей здесь обнаружить не удалось.

Один из видимых эффектов от подобных преобразований - это снижение очередей в регистратурах пермских поликлиник. Сейчас удобнее всего записаться к врачу с помощью интернета или городского call-центра.

7-я городская поликлиника - одна из 12 пилотных площадок в рамках проекта «Новая поликлиника», который реализуется на территории Пермского края по инициативе главы региона Максима Решетникова. Его цель - сократить время ожидания приема врача-терапевта.

Еще одно новшество - открытие отделений неотложной помощи для тех пациентов, кто пришел в поликлинику без предварительной записи. Для бумажных карт, которые в поликлинике заменили электронные, выделили отдельное помещение.

К специалистам пермских медицинских центров за высокотехнологичной медицинской помощью пациенты попадают даже из самых отдаленных территорий в течение часа благодаря санитарной авиации. В октябре прошлого года рядом с Пермским перинатальным центром была построена вертолетная площадка, путь от которой до основного корпуса клинической больницы занимает не более 10 минут.

В 12 пилотных поликлиниках из более чем двухсот подобные проекты уже начали работать. Этот опыт сегодня тиражируется в других медицинских учреждениях Пермского края.