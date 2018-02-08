Исторический буккроссинг: читать модно!
Исторический буккроссинг. В парке «Россия - моя история» открылась бесплатная библиотека. Заявлено, что фонд книг будут пополнять и посетители. Понравившуюся книгу можно обменять на свою или взять почитать на время. Среди экспонатов литература по истории России, Перми и Пермского края, а также художественные произведения. Читать книги можно в самом парке: в цокольном этаже Речного вокзала появилось новое уютное пространство со столами и мягкими креслами. В будущем здесь заработает еще и кафе.
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