Мера пресечения - залог в 20 миллионов

Залог в 20 млн рублей - такую меру пресечения сегодня избрал Ленинский районный суд Перми для бизнесмена Владимира Нелюбина. Указанную сумму необходимо внести до вечера 9 февраля, а пока бывший акционер «Экопромбанка» останется под арестом.

Господина Нелюбина задержали в минувший понедельник в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей из средств «Экопромбанка». По информации издания «Коммерсант», Владимиру Нелюбину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшую сторону на суде представляло «Агентство по страхованию вкладов».

Наталья Гонштейн, судья Ленинского районного суда г. Перми: "Избрать в отношении обвиняемого Нелюбина Владимира Александровича меру пресечения в виде залога в размере 20 млн рублей, которые в срок до 16.00 часов 9 февраля 2018 года подлежат внесению на депозитный счет управления судебного департамента Пермского края. Также судом Нелюбину разъясняется, что в случае нарушения обвиняемым обязательств, связанных с внесением залога, залог обращается в доход государства по судебному решению".

В августе 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Экопромбанка». ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством со средствами кредитного учреждения. В международный розыск объявлен бывший председатель правления банка Андрей Туев.