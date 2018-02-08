Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Стартап Тур - шанс для гениев

Исторический буккроссинг: читать модно! →

Мера пресечения - залог в 20 миллионов

смотреть видео

Нелюбин

Залог в 20 млн рублей - такую меру пресечения сегодня избрал Ленинский районный суд Перми для бизнесмена Владимира Нелюбина. Указанную сумму необходимо внести до вечера 9 февраля, а пока бывший акционер «Экопромбанка» останется под арестом.

Господина Нелюбина задержали в минувший понедельник в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей из средств «Экопромбанка». По информации издания «Коммерсант», Владимиру Нелюбину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшую сторону на суде представляло «Агентство по страхованию вкладов».

Наталья Гонштейн, судья Ленинского районного суда г. Перми: "Избрать в отношении обвиняемого Нелюбина Владимира Александровича меру пресечения в виде залога в размере 20 млн рублей, которые в срок до 16.00 часов 9 февраля 2018 года подлежат внесению на депозитный счет управления судебного департамента Пермского края. Также судом Нелюбину разъясняется, что в случае нарушения обвиняемым обязательств, связанных с внесением залога, залог обращается в доход государства по судебному решению".

В августе 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Экопромбанка». ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством со средствами кредитного учреждения. В международный розыск объявлен бывший председатель правления банка Андрей Туев.

 

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

Опубликовано: 08.02.2018 в 10:49 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Стартап Тур - шанс для гениев

Меры безопасности будут усилены

В Прикамье подвели итоги работы с обманутыми дольщиками

Грипп: В Перми закрыты 217 классов в 62 школах

Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»

«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов

Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

В России проверят качество коньяка

СК: О нападениях в школах знали, но не верили

Пермь. Новости культуры 06.02.2018


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Стартап Тур - шанс для гениев

Исторический буккроссинг: читать модно! →

Обратите внимание

в Перми

«Икарёнок»: с роботом на «ты» с пелёнок

Стартовал краевой этап всероссийского конкурса «ИкаРёнок».
читать08.02.2018 в 12:31
Метки: в Перми, Общество, Образование

Маленьким пермячкам нужна помощь

Фонд «ДедМорозим» объявил сбор средств для двух девочек, которым требуется дорогое лекарство.
смотреть видео читать08.02.2018 в 12:07
Метки: в Перми, Общество

Очереди в поликлиниках уходят в прошлое

12 поликлиник стали пилотными площадками в рамках проекта «Новая поликлиника».
смотреть видео читать08.02.2018 в 11:38
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Исторический буккроссинг: читать модно!

В парке «Россия - моя история» в здании Речного вокзала открылась уютная библиотека.
смотреть видео читать08.02.2018 в 11:14
Метки: в Перми, Культура, Общество

Мера пресечения - залог в 20 миллионов

Бизнесмена Владимира Нелюбина отпустят под залог в 20 миллионов. Деньги нужно внести до вечера 9 февраля.
смотреть видео читать08.02.2018 в 10:49
Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

В России

Меры безопасности будут усилены

В Прикамье усиливают меры безопасности перед Чемпионатом мира по футболу.
смотреть видео читать08.02.2018 в 10:03
Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Пермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге Гринпис

Гринпис России обнародовал рейтинг городов по доступности пунктов раздельного сбора мусора для населения.
читать07.02.2018 в 18:11
Метки: в Перми, В России, Общество

В России проверят качество коньяка

Эксперты закупят коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Молдове и Армении.
смотреть видео читать07.02.2018 в 15:24
Метки: в Перми, В России, Экономика

СК: О нападениях в школах знали, но не верили

Обо всех трех нападениях в российских школах было известно заранее, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
смотреть видео читать07.02.2018 в 15:02
Метки: в Перми, В России, Происшествия, Преступления

Первой русской радиограмме исполнилось 118 лет

6 февраля 1900 года Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.
читать07.02.2018 в 14:14
Метки: в Перми, В России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Жители Краснокамского района поддержали создание городского округаЖители Краснокамского района поддержали создание городского округа

«Икарёнок»: с роботом на «ты» с пелёнок«Икарёнок»: с роботом на «ты» с пелёнок

Маленьким пермячкам нужна помощьМаленьким пермячкам нужна помощь

Очереди в поликлиниках уходят в прошлоеОчереди в поликлиниках уходят в прошлое

Исторический буккроссинг: читать модно!Исторический буккроссинг: читать модно!

Мера пресечения - залог в 20 миллионовМера пресечения - залог в 20 миллионов

Стартап Тур - шанс для гениевСтартап Тур - шанс для гениев

Меры безопасности будут усиленыМеры безопасности будут усилены

В Прикамье подвели итоги работы с обманутыми дольщикамиВ Прикамье подвели итоги работы с обманутыми дольщиками

Грипп: В Перми закрыты 217 классов в 62 школахГрипп: В Перми закрыты 217 классов в 62 школах

Пермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге ГринписПермь обогнала Екатеринбург и Казань в рейтинге Гринпис

Вести Кудымкар 07.02.2018Вести Кудымкар 07.02.2018

Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»Артисты готовятся к премьере «Фаэтона»

Все на лыжню!Все на лыжню!

«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов«Взгляд Победы»: фотосессия для ветеранов

Коми-пермяки раскрывают секреты набойкиКоми-пермяки раскрывают секреты набойки

Школьник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницыШкольник, пострадавший во время поножовщины, выписан из больницы

На базе исторического парка заработает «Открытая библиотека»На базе исторического парка заработает «Открытая библиотека»

В России проверят качество коньякаВ России проверят качество коньяка

СК: О нападениях в школах знали, но не верилиСК: О нападениях в школах знали, но не верили

Голосуй там, где удобноГолосуй там, где удобно

Первой русской радиограмме исполнилось 118 летПервой русской радиограмме исполнилось 118 лет

В Карагайском районе горела пилорамаВ Карагайском районе горела пилорама

В Прикамье будут развивать массовый спортВ Прикамье будут развивать массовый спорт

Год на посту губернатораГод на посту губернатора

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru