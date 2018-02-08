Стартап Тур - шанс для гениев

В Перми определили победителей Стартап Тура – крупнейшей в России площадки по поиску перспективных инновационных проектов. Лучшие были определены в трех направлениях. В разделе информационные технологии первое место получила «Автоматизация геологоразведочных работ», в биомедицине – «Разработка комплекса симуляционных учебно-медицинских тренажеров», а в промышленных технологиях жюри проголосовало за устройство для скоростной 3D-печати металлами, керамикой и другими материалами. Также работа была отмечена специальным призом - 300 тысяч рублей. Этим летом лидеры примут участие в самой масштабной в СНГ конференции для бизнес-идей «Startup Village", которая пройдет в Москве.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: "Три первых места получают доступ в полуфинал нашего мероприятия. Это значит, что они не будут проходить предварительный отбор, а сразу попадают в конкурс. И там они уже будут бороться за главный приз - первое место - 5 млн рублей".