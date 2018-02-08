Меры безопасности будут усилены
В Прикамье усиливают меры безопасности на железнодорожных станциях перед Чемпионатом мира по футболу, рассказали в транспортной прокуратуре. Помимо аэропорта в списке объектов транзитных пунктов оказались вокзал Пермь-2 и железнодорожная станция в Кунгуре. Кроме рамок металлодетектора, появятся интроскопы для бесконтактного досмотра предметов, а также будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. Ближайший город, где пермяки смогут посмотреть матчи Мундиаля - Екатеринбург.
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